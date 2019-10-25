Сослуживцев в Забайкалье расстрелял неконфликтный весельчак

Одноклассница Рамиля Шамсутдинова, убившего восьмерых и ранившего двух человек в забайкальской войсковой части, вспомнила, каким он был в школе. Они учились в тюменском селе Вагай.

По словам Наталии Мухиной, парень был общительным и неконфликтным весельчаком, а также любимцем учителей и спортсменом. Новости о трагедии шокировали девушку. "Не верю, что он мог такое сделать", — добавила она в интервью РИА Новости.

В пятницу Шамсутдинов устроил стрельбу во время смены караула. Возможно, причиной бойни стал нервный срыв. Возбуждено дело, убийца задержан.

Ранее сообщалось, что он из хорошей семьи, его отец и братья – полицейские. Знакомая охарактеризовала его как общительного и заботливого.