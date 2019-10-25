Венесуэльские военные перехватили беспилотник на НПК "Парагуана"

На нефтеперерабатывающем комплексе "Парагуана", что в венесуэльском штате Фалькон, перехвачен дрон. Об этом сообщили местные военные.

Этот НПК занимается производством бензина, уточняет РИА Новости. После инцидента были усилены меры безопасности. Владельца БПЛА ищут.

В середине сентября беспилотники были использованы в ходе атаки на нефтеобъекты компании Saudi Aramco. При помощи устройств было устроено несколько взрывов. Американские "Патриоты" не справились с защитой объектов, и Саудовская Аравия и ОАЭ заинтересовались российскими "Панцирями". В нападении признались хуситы, но Запад винит в произошедшем Иран.