Чиновник Федерального дорожного агентства арестован за взятки

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца начальника управления федеральных автомобильных дорог "Каспий" Федерального дорожного агентства Сергея Улеева.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Она подчеркнула, что чиновник направлен в следственный изолятор до 22 декабря 2019 года по обвинению во взятках, общая сумма которых составляет шесть миллионов рублей.

По этому же уголовному делу арестован подчиненный Улеева — начальник отдела размещения государственных заказов ФКУ Упрдор"Каспий" Александр Конинский.

Вместе с тем Басманный суд не согласился с доводами следствия об аресте третьего фигуранта — директора ООО "Юридическая фирма "Правовед" Ивана Елинова, которого подозревают в посредничестве во взятках и отправил его под домашний арест.

Четвертая участница уголовного дела, генеральный директор ООО "Юридическая фирма "Буква закона" Анастасия Замараева была допрошена в качестве подозреваемой. Ей также, как и Елинову, вменяют в вину посредничество во взяточничестве.