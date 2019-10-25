За три дня протестов в Эфиопии погибли 67 человек

62 демонстранта и пять полицейских погибли с 23 октября 2019 года в Эфиопии. В различных частях этой африканской страны проходят столкновения из-за давления Аддис-Абебы на и эфиопского медиаменеджера и политического активиста Джавара Мухаммеда. Он заявил, что его пребывание в эфиопской столице небезопасно: с его дома снята госохрана, а значит, создана угроза проникновения в дом злоумышленников. это вывело на улицу его сторонников.

Выпускник Стэнфордского университета Джавар Мухаммед — представитель самого многочисленного в Эфиопии народа оромо, поясняет ТАСС. Он добивается расширения политических прав представителей своей национальности. Мухаммад создатель протестного молодежного движения, которое привело у власти в 2018 году действующего премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда.

Но дружба Ахмеда и Мухаммада дала трещину.

Сейчас в Оромии Аддис-Абеба развернула армейские подразделения. Комиссар полиции провинции Оромия Кефьялев Тефера заявил, что за три дня 13 человек погибли от пулевых ранений, остальные – были забиты камнями.

Беспорядки с жертвами начались в Эфиопии после того, как премьер-министру этой страны Абию Ахмеду Али была присуждена Нобелевская премия мира. Эту высокую награду он получил за урегулирование пограничного конфликта с Эритреей после распада единой страны.