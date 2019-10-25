"Рубин" и "Урал" обошлись без забитых мячей

В Казани матчем между "Рубином" и "Уралом" из Екатеринбурга стартовал четырнадцатый тур чемпионата России по футболу. Встреча завершилась вничью 0:0.

Матч прошел в острой борьбе. У обеих команд были возможности отличиться. Но уверенно провели встречу вратари Юрий Дюпин ("Рубин") и Ярослав Годзюр ("Урал"). Кроме того, ударам полевых игроков не хватило точности. Игра завершилась с тем же счетом, что и началась.

"Урал" набрал 18 очков и вышел на шестое место. У "Рубина" 16 очков и девятая позиция.