Опрокинувшийся грузовик с сжатым газом в Москве перекрыл движение

На юго-востоке Москве опрокинулся грузовик с сжатым газом.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе главного управления МЧС по столице.

Отмечается, что авария произошла на Волгоградском проспекте, где пришлось перекрыть движение в обе стороны от станции метро "Кузьминки" до станции метро "Текстильщики".

В настоящее время грузовик был поднят на колеса и эвакуирован с проезжей части, пострадавших нет, движение по Волгоградскому проспекту полностью восстановлено.