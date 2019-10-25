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25 октября 201922:02

КХЛ. "Куньлунь" нанес поражение "Авангарду"

фото: hcredstar.com

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился двумя матча. В Балашихе омский "Авангард" принимал "Куньлунь" из Пекина и проиграл 0:3. Рижское "Динамо" выиграло в Минске у одноклубников 2:1.

Финалист Кубка Гагарина и один из лидеров Восточной конференции неожиданно потерпел поражение. Во втором периоде гостям удалось забросить две шайбы. Отличились Джейсон Фрэм и Тревор Мерфи. В третьем периоде Фрэм оформил дубль и закрепил победу "Куньлуня" 3:0. Клуб из Китая набрал 20 очков и занимает предпоследнее 11 место в Восточной конференции. "Авангард" с 29 очками занимает второе место также на Востоке.

В Минске местное "Динамо" принимало рижских одноклубников. Евгений Ковыршин вывел минчан вперед на 7 минуте. Но еще до первого перерыва Лаурис Дауриньш реализовал численное преимущество и сравнял счет. В третьем периоде Даниэль Берзиньш забросил вторую шайбу и принес рижанам победу 2:1. Минчане проиграли в седьмой раз подряд и с 16 очками занимают последнее 12 место в Западной конференции. У рижского "Динамо" стало 16 очков, и они переместились на 11 позицию.

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