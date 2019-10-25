Беспорядки в Чили: нацконгресс эвакуирован, водители бастуют

Несколько протестующих пытались прорваться внутрь здания национального конгресса Чили. Все были выведены из конгресса службой безопасности, его работа была приостановлена. Кроме того, из-за платы за проезд по автодорогам забастовали водители грузовиков.

Сотни грузовиков медленно проехали по огибающей Сантьяго-де-Чили автодороге, требуя отменить сборы за проезд по платным дорогам. К ним присоединились автомобилисты и мотоциклисты, сообщает "Интерфакс".

Водителей приходится платить от 35 до 130 долларов США ежемесячно за проезд по автодорогам у чилийской столицы. Водители грузовиков вынуждены платить больше, так как они проезжают большее расстояние, чем водители легковых машин. Это при том, что большая часть чилийцев зарабатывают примерно 560-760 долларов в месяц.

Недовольств выплеснулось на улицы 6 октября 2019 года. Тогда выросла выросли цена на проезд в метро на 30 чилийских песо – 4,2 цента. Мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями, строительство баррикад, поджоги торгцентров, автобусов. В крупные чилийские города были стянута армия на бронетехнике. В столице Чили был введен комендантский час.

В ходе беспорядков погибло 19 человек. Среди погибших два колумбийца, один перуанец и один гражданин Эквадора.

Для успокоения населения власти Чили пообещали потратить 1,2 миллиарда долларов на решение социальных проблем: объявили о росте уровня минимальной зарплаты и пенсии, отменили повышение цен на проезд в метро и остановили повышение тарифов на электричество. Но жители чилийской столицы считают, что этого мало.