В Сирии уничтожена группа диверсантов, пытавшихся заминировать дорогу

Сирийские военнослужащие уничтожили диверсионную группу боевиков в провинции Хама.

Как передает "Интерфакс", об это мировую общественность проинформировал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Он рассказал, что боестолкновение произошло севернее населенного пункта Мурек, когда военные заметили боевиков, которые собирались заминировать дорогу, по которой проходит доставка гуманитарных грузов и продовольствия.

Бакин также отметил, что подразделения армии Сирии отбили атаку боевиков, которые попытались в провинции Латация занять господствующие высоты в районе населенного пункта Кбана.