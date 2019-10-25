Украинский политолог поплатился за хамство

Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана. Инцидент произошел во время обсуждения ситуации на Донбассе. Вместо выступления по теме Трюхан заявил: "Нет смысла тратить энергию". А после перешел к прямым оскорблениям.

"Когда у вас будут заканчиваться аргументы, вы будете хамить, угрожать и действовать, как любит Евгений Попов", — заявил он присутствующим.

Ведущий реплику без ответа не оставил и выставил Трюхана из студии.

Конфликт начался еще днем. Украинский политолог чуть не сорвал дневной эфир программы "60 минут" на телеканале "Россия", некоторые эксперты даже просили дать ему успокоительное. Когда Трюхан начал кидаться с обвинениями на ведущих, Евгению Попову пришлось прибегнуть к жестким репрессиям – указать украинскому политологу на дверь.