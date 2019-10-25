Школьники Заполярья привезли награды с Международной выставки IEYI-2019

Международная выставка юных изобретателей International Exhibition for Young Inventors прошла с 22 по 26 октября в столице Индонезии. В составе сборной команды России в ней приняли участие 5 победителей конкурса I MAKE из Заполярья.

"Участники из России выступили очень успешно. Интересно, что у восточных и западных стран много различий в изобретательской сфере. А потому нам важно обмениваться опытом друг с другом и создавать ещё больше новых и удивительных вещей", — отметил член международного жюри IEYI-2019 Джон-Чао Хонг.

Российская делегация достойно представила свои проекты экспертам и зрителям из разных стран, а также получила по результатам конкурса престижные награды в различных номинациях.

Максим Дворников получил золотую медаль в категории "Образование и отдых". Он представил на выставке интерактивную игрушку для домашних животных.

"Я просто не могу передать, как билось мое сердце, — рассказывает Максим. — Думаю, это доказывает, что моя идея реально пригодилась людям и они правда начали задумываться о проблеме котов. Я возвращаюсь в родной город с первым местом, а это значит, что я продолжу совершенствовать мое изобретение и постараюсь оформить на него патент".

Старшеклассники из Читы Андрей Андрейчук и Александр Пермяков завоевали бронзу, представив пояс для помощи незрячим людям. Третьим стал Матвей Максимов с утилизатором для пластика. А 9-летний Артем Курлович, который презентовал в Индонезии зубную щетку "два в одной", получил специальные призы от делегаций Тайваня и Тайланда.