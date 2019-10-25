ЦСКА обыграл "Альбу" в баскетбольной Евролиге

Баскетболисты ЦСКА одержали четвертую победу в Евролиге. Армейцы выиграли в Берлине у местной "Альбы" 82:66.

ЦСКА с самого начала повел в счете и был сильнее в трех четвертях -17:15, 22:19, 22:9. Только в четвертом периоде москвичи позволили берлинцам несколько сократить отставание 24:21. В итоге сильнейший клуб России выиграл с перевесом в 16 очков. Самым результативным в составе победителей оказался Майк Джеймс, набравший 22 очка. Омрачила четвертую победу ЦСКА травма Уилла Клайберна.

ЦСКА выиграл все четыре встречи и занимает первое место. Следующий матч армейцы проведут 30 октября дома с греческим "Олимпиакосом".