Вооруженные силы Украины обстреляли село под Донецком, получил ранения мирный житель

Вечером в пятницу, 25 октября, Вооруженные силы Украины обстреляли село и насосную станцию, располагающиеся к северо-востоку от Донецка. В результате обстрела получил ранения мирный житель. Такие данные СМИ сообщил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Как уточняется, украинские военные открыли огонь из 82-миллиметровых минометов по селу Минеральное в 21:15 в пятницу. В результате обстрела ранен мирный житель 1969 года рождения, поврежден частный дом, передает агентство "Интерфакс".

В 16:55 военнослужащие той же бригады обстреляли из минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия район населенного пункта Васильевка. Была обстреляна Васильевская насосная станция, а ее сотрудникам пришлось укрываться в убежище.