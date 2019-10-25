В Лос-Анджелесе и под Сан-Франциско введен режим ЧП из-за природных пожаров

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в округах Сонома (под Сан-Франциско) и Лос-Анджелес из-за природных пожаров. Об этом сообщается в прокламации губернатора.

Как уточняется, два крупных пожара привели к тому, что в регионе была объявлена эвакуация – в ее зону попали порядка 50 тысяч человек.

Округ Лос-Анджелеса – крупнейший по населению в Соединенных Штатах Америки, в нем проживают свыше 10 миллионов человек. Еще порядка 500 тысяч жителей насчитывает округ Сонома на севере Калифорнии, сообщает РИА Новости.