"Монако" выиграл у "Нанта". Головин отдал голевой пас

"Монако" одержал гостевую победу над "Нантом" со счетом 1:0 в матче 11 тура французской Лиги 1. Единственный мяч забил Виссам Бен-Йеддер после передачи Александра Головина.

Встреча в Нанте открывала программу 11 тура. Занимающий второе место "Нант" принимал "Монако", находившийся на 14 месте. На 22 минуте выступающий за монегасков полузащитник сборной России Александр Головин вывел Виссама Бен-Йеддера к воротам хозяев, и нападающий нанес точный удар.

После этого гола мяч еще дважды оказывался в воротах "Нанта". Но оба раза судья отменял взятие ворот после просмотра видеоповтора. "Нант" очень хотел уйти от домашнего поражения, но блестяще сыграл вратарь "Монако" Бенедикт Лекомт.

"Монако" выиграл, набрал 15 очков и поднялся на 8 место. "Нант" с 19 очками остался на второе позиции.