Выборы президента в Боливии: обработано 100 процентов голосов, победил Моралес

ЦИК Боливии обработал 100 процентов голосов на выборах президента страны. Действующий глава государства Эво Моралес избран на четвертый срок. Об этом свидетельствуют данные Верховного избирательного суда.

Поздно вечером в пятницу, 25 октября, были опубликованы результаты подсчета 99,9 процента голосов, 0,01 процента актов значились аннулированными, сообщает РИА Новости. Теперь напротив графы "аннулированные акты" в таблице стоит значение 0 процентов.

Число голосов в пользу Моралеса выросло с 47,07 до 47,08 процента, число поддержавших оппозиционера Карлоса Мемы осталось неизменным – 36,51 процента голосов.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50 процентов голосов либо минимум 40 процентов, но отрыв от ближайшего соперника должен составлять 10 процентов. Разрыв между двумя кандидатами составляет 10,57 процента – это говорит о победе Эво Моралеса.

Явка составила 88,31 процента.

Подсчет голосов раскритиковали представители оппозиции и Организации американских государств, выступавшей на выборах наблюдателем. ОАГ призвала провести второй тур. США, Аргентина, Бразилия и Колумбия заявили, что не могут признать результаты первого тура, поэтому сообщили о необходимости проведения второго.