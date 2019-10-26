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26 октября 201900:35

Skate Canada. Александра Трусова занимает третье место после короткой программы

В канадском Кэлоуне проходит второй этап Гран-при по фигурному катанию Skate Canada. Женщины выполнили короткую программу. Лучшая из россиянок Александра Трусова занимает третье место.

Судьи оценили выступление 15-летней россиянки в 74,40 балла. Лидирует японка Рика Кихира, набравшая 81,35 балла. На втором месте фигуристка из Южной Кореи Ю Ён (78,22).

Двукратный серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева упала во время выступлений, что сказалось на ее оценке 62,89 балла. Евгения занимает шестое место. ерафима Саханович идет седьмой (62,63).

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