Госдепартамент: США приостановили полеты во все города Кубы, кроме Гаваны

Соединенные Штаты Америки запретили своим авиакомпаниям летать во все города Кубы, кроме Гаваны. Об этом сообщается в заявлении Госдепартамента США.

Как уточняется, полеты приостановлены по требованию государственного секретаря. Цель запрета – "не позволить кубинскому режиму получать прибыль от американских авиаперелетов". Авиационным компаниям США дали 45 дней, чтобы прекратить полеты. Запрет коснется девяти международных аэропортов Кубы и около восьми авиарейсов ежедневно, передает РИА Новости.

Государственный департамент перечислил существующие претензии Соединенных Штатов к Кубе, в том числе поддержку властей Венесуэлы и права человека.

За последние три года администрация Дональда Трампа уже не единожды ужесточала режим транспортного сообщения и торговли с Кубой. При Бараке Обаме отношения между двумя странами были частично нормализованы, Гавана и Вашингтон восстановили дипломатические отношения. При этом американское торговое эмбарго против Кубы, создающее кардинальные проблемы для развития кубинской экономики, действует уже более полувека.