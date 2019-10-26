Стычки палестинцев с военными Израиля: число раненых возросло до 81 человека

Число палестинцев, пострадавших в ходе столкновений с военнослужащими Израиля на границах сектора Газа в пятницу, 25 октября, увеличилось до 81 человека. Такие данные сообщило палестинское агентство WAFA.

Ранее СМИ сообщали о 50 раненых палестинцах.

Как уточняется, среди пострадавших – 11 детей и фельдшеры скорой помощи. 37 человек получили ранения боевыми пулями, 29 человек – резиновыми пулями с металлическим сердечником, сообщает РИА Новости. Десятки людей пострадали от воздействия слезоточивого газа.

Это уже восьмидесятая пятница протестов палестинцев в секторе Газа. Все протесты сопровождаются столкновениями с войсками Армии обороны Израиля. С 30 марта 2018 года жертвами столкновений стали 314 человек. Израильские военные объясняют, что используют оружие против активных участников волнений в связи с необходимостью защиты границы.