Восемь человек стали жертвами ливневых дождей в Японии

В японской префектуре Тиба (соседней с Токио) не менее восьми человек погибли и еще двое пропали без вести из-за ливневых дождей, которые обрушились на центральную и северо-восточную части Японии. Такие данные сообщает телеканал NHK.

Как уточняется, за полдня в пятницу, 25 октября, в Тибе выпала месячная норма осадков, что вызвало разлив рек и сход оползней. Был нанесен серьезный ущерб рисовым полям и другим сельскохозяйственным культурам. Оказались подтопленными автомобильные дороги и несколько железнодорожных станций. В настоящее время порядка 4,7 тысячи домов остаются без водоснабжения.

Из-за дождей было нарушено транспортное сообщение между аэропортами Токио и Нарита. В результате почти 5 тысяч человек вынуждены были заночевать в терминалах, так как они не смогли после прилета добраться до Токио.

Ситуация осложняется тем, что Тиба и другие регионы восточной Японии две недели назад пережили удар тайфуна "Хагибис", также вызвавшего наводнения и оползни. Жертвами удара стихии стали уже 86 человек, восемь до настоящего времени считаются пропавшими без вести. Сельскому и рыболовному хозяйству Японии тропический шторм нанес ущерб свыше 9 миллиардов долларов, напоминает ТАСС.