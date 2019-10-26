26 октября около 850 тысяч домов в Калифорнии могут остаться без света из-за пожаров

В субботу, 26 октября, в связи с природными пожарами будут отключены от электроснабжения порядка 850 тысяч потребителей, проживающих в Калифорнии. Такие данные сообщают представители электрической компании Pacific Gas and Electric.

Под потребителями компания понимает лишь тех людей, на чье имя приходит счет. В среднем один счет приходится на три человека, поэтому отключения могут затронуть свыше 2 миллионов жителей самого населенного штата США.

По прогнозам синоптиков, в выходные в регионе ожидается рекордно сильный ветер. Отключения электричества проводят в целях профилактики. Расследования показали, что в прошлом искры от линий электропередачи приводили к возникновению катастрофических пожаров, унесших десятки жизней. После этого волна исков вынудила компанию Pacific Gas and Electric пройти через процедуру банкротства, напоминает РИА Новости. Компания также выплатила компенсацию 1 миллиард долларов нескольким городам, округам и компаниям, подавшим против нее иск из-за пожаров, произошедших в 2015, 2017 и 2018 годах.