НХЛ. "Колорадо" разгромил "Вегас" в гостях

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался матчам "Вегас Голден Найтс" – "Колорадо Эвеланш". Гости одержали крупную победу с результатом 6:1.

Только в первом периоде "рыцари" смогли оказать сопротивление "лавинам", проиграв игровой отрезок 1:2. Во втором периоде преимущество "Колорадо" стало явным. В итоге "Эвеланш" выиграли 6:1. По две шайбы ворота "Вегаса" отправили Надем Кодри и Мэтт Калверт.

В составе победителей на площадку выходили два российских хоккеиста – защитник Никита Задоров и нападающий Валерий Ничушкин. Оба результативными действиями не отметились. Задоров заработал две минуты штрафа.