В Нью-Джерси открылся торгово-развлекательный центр American Dream стоимостью $5 млрд

В Нью-Джерси частично открылся один из крупнейших торгово-развлекательных центров США American Dream, на строительство которого ушло порядка 5 миллиардов долларов и 15 лет. Об этом сообщает телеканал CBS.

Как уточняется, в пятницу, 25 октября, на территории ТРЦ заработали крытый каток и тематический парк Nickelodeon Universe. В ближайшие два месяца должны будут открыться аквапарк и крытые снежные трассы, сообщает РИА Новости. Как ожидается, в марте 2020 года для посетителей откроются свыше 450 магазинов.

Работа над строительством торгово-развлекательного центра началась в 2003 году, но сроки открытия ТРЦ постоянно откладывались по причине смены владельцев, финансового кризиса 2008 года, судебных исков.

По прогнозам, число посетителей American Deam будет достигать 40 миллионов ежегодно.