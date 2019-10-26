Взрыв бытового газа в кафе в Улан-Удэ: семь человек пострадали

В кафе, расположенном в центре Улан-Удэ, семь сотрудников заведения пострадали в результате взрыва бытового газа и возникшего после него пожара. Такие данные СМИ сообщили представители пресс-службы МЧС РФ.

Как уточняется, взрыв газа произошел в кафе на улице Ленина. В результате ЧП пострадали семь сотрудников, их передали врачам скорой помощи.

В кафе, расположенном в центре Улан-Удэ, пять сотрудников заведения пострадали в результате взрыва бытового газа и возникшего пожара. Такие данные СМИ сообщили представители пресс-службы МЧС РФ.

Как уточняется, взрыв газа произошел в кафе на улице Ленина. В результате ЧП пострадали пять сотрудников, их передали врачам скорой помощи. Один из пострадавших – в тяжелом состоянии. У всех диагностированы ожоги.

Сообщение о пожаре в кафе в Улан-Удэ поступило на пульт пожарной охраны в 8:41 по местному времени (3:41 по времени Москвы). К моменту прибытия пожарных на место ЧП в кафе произошел взрыв бытового газа. В то время посетителей в заведении не было.

В кафе разрушены входная дверь, остекление, внутренние перегородки. К настоящему времени пожар удалось потушить, сообщает РИА Новости.

Правоохранители проводят проверку.