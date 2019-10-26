Число пострадавших при пожаре в кафе в Улан-Удэ возросло до 12 человек

Число пострадавших при пожаре, вспыхнувшем в кафе в Улан-Удэ после взрыва бытового газа, возросло до 12 человек. Один из пострадавших — в коме. Такие данные СМИ сообщила заместитель здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева.

Как уточняется, в результате ЧП пострадали 12 человек, 17-летний подросток находится в реанимации Детской республиканской клинической больницы. Пятеро пострадавших от госпитализации отказались. Характер травм – ожоги и оглушение взрывной волной.

Сообщение о пожаре в кафе в Улан-Удэ поступило на пульт пожарной охраны в 8:41 по местному времени (3:41 по времени Москвы). К моменту прибытия пожарных на место ЧП в кафе произошел взрыв бытового газа. В это время посетителей в заведении не было.

Пожар удалось потушить. Правоохранители проводят проверку, сообщает ТАСС.