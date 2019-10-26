ДТП в Алтайском крае: пять человек погибли, пять получили ранения

На автотрассе в Алтайском крае столкнулись два микроавтобуса. В результате аварии пять человек погибли (в том числе ребенок), еще пять получили травмы различной степени тяжести. Такие данные СМИ сообщили представители пресс-службы МЧС России.

Как уточняется, на 74 километре федеральной трассы А-322 на границе Калманского и Топчихинского районов столкнулись минивэн Nissan и частный микроавтобус Fiat Ducato. Всего в момент ЧП в двух машинах находились 15 человек, сообщает РИА Новости.

Всех пострадавших доставили в больницу.