Военная полиция России провела патрулирование в сирийском Эль-Камышлы

Военная полиция России провела патрулирование возле сирийско-турецкой границы в районе крупнейшего города на северо-востоке страны — Эль-Камышлы. Наши подразделения пришли на смену курдским отрядам народной самообороны — они отходят от границы в соответствии с меморандумом, подписанным Москвой и Анкарой.

Военная полиция отвечает за земли к западу и востоку от города. В скором времени на границе появятся три пункта пропуска — турецкие военные будут проходить через них на территорию Сирии для совместного патрулирования с российскими коллегами. Оно начнется уже в середине следующей недели, сообщает телеканал "Россия 24".