В Тверской области прошел фестиваль профессий "Билет в будущее"

Фестиваль профессий "Билет в будущее" прошел в Тверской области. Образовательная площадка собрала более 5 тысяч участников — это ученики средних и старших классов, работодатели, эксперты и представители образовательных организаций.

Для ребят устроили мини-лектории и тренинги. Работу вели по восьми тематическим направлениям, среди которых IT, коммуникации, энергетика, транспорт и новые производственные технологии. Школьники выполняли разные профессиональные задачи от исследований до маркетинга, сообщает телеканал "Россия 24".

Отдельная программа была для педагогов: более 500 учителей Верхневолжья в рамках фестиваля прошли повышение квалификации.