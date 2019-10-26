Семь человек погибли, девять получили травмы в аварии на Алтае

По уточненным данным, семь человек погибли и еще девять получили травмы в результате столкновения двух микроавтобусов в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Ранее в СМИ появилась информация об аварии на 74 километре федеральной трассы А-322 на границе Калманского и Топчихинского районов. Там столкнулись минивэн Nissan и частный микроавтобус Fiat Ducato. Изначально сообщалось о пяти погибших (в том числе ребенке) и пяти пострадавших.