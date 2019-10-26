Минздрав Алтайского края: 8 человек погибли, 9 ранены в ДТП с микроавтобусами

По предварительным данным, восемь человек погибли и девять пострадали в ДТП с участием минивэна и микроавтобуса в Алтайском крае. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

Авария произошла около 8 часов утра по местному времени на 74 километре автодороги Барнаул — Рубцовск.

На месте ДТП работает скорая помощь. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает телеканал "Россия 24".