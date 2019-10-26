Екатерина. Самозванцы

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
26 октября 201908:10

Минздрав Алтайского края: 8 человек погибли, 9 ранены в ДТП с микроавтобусами

Минздрав Алтайского края: 8 человек погибли, 9 ранены в ДТП с микроавтобусами

По предварительным данным, восемь человек погибли и девять пострадали в ДТП с участием минивэна и микроавтобуса в Алтайском крае. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

Авария произошла около 8 часов утра по местному времени на 74 километре автодороги Барнаул — Рубцовск.

На месте ДТП работает скорая помощь. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает телеканал "Россия 24".

Сейчас

07:55

Из-за ливней в Японии погибли уже 10 человек

06:36

Пожар в общежитии на Ямале удалось потушить

06:08

Число пострадавших при пожаре в кафе в Улан-Удэ возросло до 12

04:20

Захарова предложила Киеву отправить гумпомощь в Донбасс

03:12

Трамп восстановил беспошлинный режим торговли для Украины

02:55

В центре Сантьяго собрались около миллиона митингующих

01:40

США приостановили полеты во все города Кубы, кроме Гаваны

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Семь человек погибли, девять получили травмы в аварии в Алтайском крае

Семь человек погибли, девять получили травмы в аварии в Алтайском крае

46 минут назад
Трамп восстановил беспошлинный режим торговли по ряду товаров для Украины

Трамп восстановил беспошлинный режим торговли по ряду товаров для Украины

5 часов назад
Захарова предложила Украине отправить гумпомощь в Донбасс вместо ноты протеста

Захарова предложила Украине отправить гумпомощь в Донбасс вместо ноты протеста

4 часа назад

Трансляции

20:00

Программа "Вести в субботу"

Завтра, 27 октября

20:00

Программа "Вести недели"
23:50

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым

28 октября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
Госдепартамент: США приостановили полеты во все города Кубы, кроме Гаваны

Госдепартамент: США приостановили полеты во все города Кубы, кроме Гаваны

6 часов назад
Число пострадавших при пожаре в кафе в Улан-Удэ возросло до 12 человек

Число пострадавших при пожаре в кафе в Улан-Удэ возросло до 12 человек

2 часа назад
South Stream Transport B.V. подтвердила арест всех своих акций

South Stream Transport B.V. подтвердила арест всех своих акций

13 часов назад
Украина пригрозила усилением своих позиций в Азовском море

Украина пригрозила усилением своих позиций в Азовском море

13 часов назад
Песков уточнил, что Путин обсуждал с Туадером

Песков уточнил, что Путин обсуждал с Туадером

16 часов назад
Погиб свидетель по делу об убийстве Вороненкова

Погиб свидетель по делу об убийстве Вороненкова

13 часов назад
Кучма пожаловался на Бога и Путина

Кучма пожаловался на Бога и Путина

12 часов назад
Такого не видели даже в карельском цирке: львица Киара живет в ростовской квартире

Такого не видели даже в карельском цирке: львица Киара живет в ростовской квартире

11 часов назад
Конфликт в разгаре: Табаков и Александрова об отношениях в сериале "Екатерина. Самозванцы"

Конфликт в разгаре: Табаков и Александрова об отношениях в сериале "Екатерина. Самозванцы"

23.10.2019 17:45
Оркестр Когана представляет "Классику для всех"

Оркестр Когана представляет "Классику для всех"

23.10.2019 09:17
Нужна помощь: Настю Озерову спасет протонная терапия

Нужна помощь: Настю Озерову спасет протонная терапия

21.10.2019 09:15
Экипаж самолета угостил Марию Бутину тульским пряником и перевел в бизнес-класс

Экипаж самолета угостил Марию Бутину тульским пряником и перевел в бизнес-класс

2 часа назад
В центре Сантьяго собрались около миллиона митингующих

В центре Сантьяго собрались около миллиона митингующих

5 часов назад
Выборы президента в Боливии: обработано 100 процентов голосов, победил Моралес

Выборы президента в Боливии: обработано 100 процентов голосов, победил Моралес

7 часов назад
Трамп поручил генпрокурору США выяснить, кто стоит за расследованием Мюллера

Трамп поручил генпрокурору США выяснить, кто стоит за расследованием Мюллера

7 часов назад
В Ираке число жертв беспорядков выросло до 30 человек

В Ираке число жертв беспорядков выросло до 30 человек

8 часов назад
В Лос-Анджелесе и под Сан-Франциско введен режим ЧП из-за природных пожаров

В Лос-Анджелесе и под Сан-Франциско введен режим ЧП из-за природных пожаров

8 часов назад
Трагедия в "Зимней вишне": трое обвиняемых вышли из СИЗО

Трагедия в "Зимней вишне": трое обвиняемых вышли из СИЗО

11 часов назад
Борьба с наркотиками и информационная безопасность: о чем договорились премьеры стран СНГ в Сколкове

Борьба с наркотиками и информационная безопасность: о чем договорились премьеры стран СНГ в Сколкове

11 часов назад
Сослуживцев в Забайкалье расстрелял неконфликтный весельчак

Сослуживцев в Забайкалье расстрелял неконфликтный весельчак

11 часов назад
Смелости Центробанку добавила низкая инфляция: в России снизилась процентная ставка

Смелости Центробанку добавила низкая инфляция: в России снизилась процентная ставка

11 часов назад
Украина собралась делиться с НАТО опытом "войны с Россией"

Украина собралась делиться с НАТО опытом "войны с Россией"

12 часов назад
Страны ЕАЭС и Сербия договорились по зоне свободной торговли

Страны ЕАЭС и Сербия договорились по зоне свободной торговли

12 часов назад
Медведев поведал о странных заявлениях американской администрации

Медведев поведал о странных заявлениях американской администрации

13 часов назад
Российские шахматисты победили австрийцев на чемпионате Европы

Российские шахматисты победили австрийцев на чемпионате Европы

13 часов назад
"Мисс Украина" ответила, чей Крым

"Мисс Украина" ответила, чей Крым

13 часов назад
Турция почти договорилась с Россией о поставке истребителей Су-35

Турция почти договорилась с Россией о поставке истребителей Су-35

14 часов назад
Lincoln MKX Sport разбился вдребезги, рухнув с четвертого этажа (видео)

Lincoln MKX Sport разбился вдребезги, рухнув с четвертого этажа (видео)

16 часов назад
Смерть на дорогах и превышение скорости: премьер дал поручения МВД

Смерть на дорогах и превышение скорости: премьер дал поручения МВД

16 часов назад
Норвегия не видит угрозы в России

Норвегия не видит угрозы в России

16 часов назад
Москвичи построили терем для бездомных кошек и собак

Москвичи построили терем для бездомных кошек и собак

16 часов назад
В помощь спасателям: дронов научили отличать живых людей от мёртвых

В помощь спасателям: дронов научили отличать живых людей от мёртвых

17 часов назад
Москва и Минск продолжают контакты по кредиту

Москва и Минск продолжают контакты по кредиту

17 часов назад
Первый российский боевой ледокол спустили на воду

Первый российский боевой ледокол спустили на воду

17 часов назад
В Госдуме предложили упростить переход на выгодную ипотеку с маткапиталом

В Госдуме предложили упростить переход на выгодную ипотеку с маткапиталом

17 часов назад
Техновидение. Обзор самого маленького смартфона в мире

Техновидение. Обзор самого маленького смартфона в мире

17 часов назад
Аналог Aurus: "Тойота" привезла в Россию VIP-минивэн за адекватные деньги

Аналог Aurus: "Тойота" привезла в Россию VIP-минивэн за адекватные деньги

18 часов назад
Раскладной смартфон Samsung начали продавать в России

Раскладной смартфон Samsung начали продавать в России

18 часов назад
17 самых ожидаемых мультфильмов 2020 года

17 самых ожидаемых мультфильмов 2020 года

18 часов назад
Смерть под сомнением: почему мы не живём в постоянном страхе неотвратимого конца

Смерть под сомнением: почему мы не живём в постоянном страхе неотвратимого конца

19 часов назад
В свой 81-й день рождения Тамара Семина откровенно рассказала о молодости

В свой 81-й день рождения Тамара Семина откровенно рассказала о молодости

19 часов назад
Погода выходных: последние погожие деньки

Погода выходных: последние погожие деньки

21 час назад
10 самых несчастных городов США

10 самых несчастных городов США

21 час назад
Апельсиновая корка спасет от инфаркта и рака

Апельсиновая корка спасет от инфаркта и рака

22 часа назад
Чайковский всегда в моде: Иван Кожинов приглашает в ЦДРИ

Чайковский всегда в моде: Иван Кожинов приглашает в ЦДРИ

16 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку