BBC сообщает о пропаже 50 заключенных россиянок с детьми в Сирии

Из лагеря заключенных пропали около 50 россиянок с детьми, задержанных в Сирии из-за связей с террористической организацией "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в России). Такие данные сообщает BBC, ссылаясь на источник.

Как отмечается, россиянки могли уйти из лагеря во время массового побега. Все произошло после начала турецкой военной операции в САР. Лагерь находился под контролем курдов, сообщает Газета.Ru. В разгар военных действий численность охраны в лагере сократилась, людям удалось сбежать.

Источник сообщил, что женщин выгнали в пустыню. Они странствовали в течение какого-то времени, но, скорее всего, были задержаны сирийскими военными, воевавшими за Турецкую Республику. После этого следы сбежавших россиянок в Сирии затерялись.