Мнучин: дефицит госбюджета США достиг 1 триллиона долларов впервые с 2012 года

По итогам 2019 финансового года, дефицит бюджета Соединенных Штатов Америки достиг 984 миллиарда долларов, что на 205 миллиардов больше, нежели в 2018 году. Такая информация появилась в заявлении главы министерства финансов Стивена Мнучина, опубликованном на сайте ведомства в пятницу, 25 октября.

В соответствии с этими данными дефицит достиг 4,6 процента ВВП.

При этом в финансовом ведомстве позитивно оценивают экономическую политику президента США Дональда Трампа. Отмечается, например, что уровень безработицы в стране сейчас самый низкий за последние полвека, а значительной части населения регулярно перечисляют прибавку к зарплате.

Представители министерства финансов сообщили, что налоговые поступления увеличились по итогам финансового года, но расходы бюджета также увеличились на 8,2 процента, в том числе из-за социальных выпад.

В середине сентября текущего года издание The Wall Street Journal писало, что впервые с 2012 года дефицит госбюджета достиг показателя в 1 триллион долларов. В период с октября 2018 года по август 2019 года долг вырос на 19 процентов, если сравнивать его с аналогичным периодом 2018 года.