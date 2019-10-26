Соболенко, Мухова и Чжен сыграют в полуфинале WTA Elite Trophy

В китайском Чжухае в решающую стадию перешел альтернативный итоговый турнир года Женской теннисной ассоциации. Вслед за голландкой Кики Бертенс в полуфинал вышли белоруска Арина Соболенко, чешка Каролина Мухова и хозяйка кортов китаянка Сансай Чжен.

Состязание WTA Elite Trophy с призовым фондом 2,42 млн долларов, предваряет сам Итоговый турнир года лучших теннисисток мира. Кроме вполне внушительного приза победительница получит право быть запасной на последнем в сезоне крупнейшем состязании.

В Чжухае стартовали 12 спортсменок так называемого "второго эшелона" мирового рейтинга. В полуфинал пробились только победительницы групповых состязаний. Соболенко стала первой в группе "Роза", победив бельгийку Элизу Мертенс и гречанку Марию Саккари.

Мухова выиграла состязания в группе "Камелия" у американок Элисон Риск и Софии Кенин. Сансай Чжен была лучшей в трио под названием "Орхидея", где смогла опередить Мэдисон Киз из США и хорватку Петру Мартич.