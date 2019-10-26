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26 октября 201916:22 Сергей Брилев

"Эта страна была создана Богом": Сирил Рамафоса позвал туристов в ЮАР

"Эта страна была создана Богом": Сирил Рамафоса позвал туристов в ЮАР

В Сочи прошел первый в истории саммит Россия — Африка. Главный собеседник "Вестей в субботу" там — президент той самой Южно-Африканская Республики Сирил Рамафоса, в сторону которой недавно взлетели российские стратегические бомбардировщики. Именно ЮАР — наши сегодняшние "ворота на континент".

- Господин президент, мы с вами сидим здесь, а в это время в небе пилоты российских стратегических бомбардировщиков летят из России в Южную Африку. Кажется, впервые в истории. Именно вы как верховный главнокомандующий должны были принять решение о таком визите. Чем вы руководствовались?

- Вообще у нас очень хорошие отношения с Российской Федерацией. Они распространяются на многие сферы деятельности, среди которых и оборона. Кстати, они уже приземлились, когда я улетал сюда. Российские самолеты будет проводить тренировочные полеты как над территорией ЮАР, так и остальной Южной Африки, — отметил Сирил Рамафоса.

С юга Африки и король Мсвати III из Эсватини, как теперь он просит называть Свазиленд, который стал одним из тех, кто оценил гостеприимство и в аэропорту, и на вечернем приеме — с оладьями с черной икрой и концертом.

Но то же собрались обсуждать? Скептики говорят: перспектив особых нет, ведь основное, что продает Россия африканцам, — это оружие. Но опять же — по пунктам. В какой еще части света, как не в Африке, автомат Калашникова аж на гербе и флаге целой независимой республики, в Мозамбике, что на том же юге Африки! Итак, во-первых, оружие надо уметь произвести и научить им овладеть.

Прибытие стратегических бомбардировщиков в ЮАР — дополнительная реклама российской "оборонки". Для россиян это — сотни тысяч рабочих мест. Для президента ЮАР — повод объяснить, почему еще он считает саммит в Сочи считает "историческим".

"Если принять во внимание недавнее подписание африканского соглашения о зоне свободной торговли, то можно говорить о переходе на более высокий уровень. Этот российско-африканский саммит происходит в очень правильный момент. Я бы даже сказал, сложно придумать более подходящее время для такой встречи, потому что Африка сейчас готова совершить прорыв", — подчеркнул Сирил Рамафоса.

А в Африке действительно есть страны-лидеры роста мирового уровня. Вспомним диалог Путина с коллегой с Маврикия. "Господин президент, должен вам заметить, что вы ведете себя нескромно. Вы с 28-го места в рейтинге Doing Business переместились на 13-е. А Россия — с 31-го как раз на 28-е. Мы заняли ваше место. Но если по-серьезному, то мы вас, конечно, поздравляем с этим. И не только с этим, а с вашими успехами в целом", — сказал Владимир Путин.

У этой новой Африки действительно есть чему поучиться.

- Я отметил для себя вашу инициативу о налоговых льготах для компаний, которые принимают на работу молодых людей, которых при обычных условиях они бы не наняли. И ведь это не давление на бизнес, а, скорее, поощрение.

- Да, — отметил Сирил Рамафоса.

- Поддержка государства. Как это сработало?

- Это сработало замечательно. Мы предоставили им налоговые льготы: если компания может подтвердить нам, что она наняла молодых ребят, то ставка налогообложения для нее ниже.

- Но компания должна доказать это, иначе неизбежно все начнут "накручивать" на бумаге молодых сотрудников.

- Конечно, нужны четкие доказательства, мы должны увидеть их. И это сработало просто фантастически.

В итоге созданы сотни тысяч рабочих мест, в том числе на тех производствах, в которые вложены российские капиталы, тем самым умножающие количество рабочих мест и в России.

Но есть и такое, где Россия ушла далеко вперед. И африканцы ждут от нее технологий, в том числе и политических, о том, как выстраивать отношения с бывшими метрополиями. Слово — президенту Конго Феликсу Чисекеди.

"За четыре года нефтяные и горнорудные компании заработали около 42 миллиардов долларов, а в бюджет страны попали только 6. Нам не хватает пересмотра этой политики на благо народа", — сказал Чисекеди.

"Это может показаться странным, но и Россия в конце 90-х и в начале 2000-х годов столкнулась с этими вопросами и проблемами. Особенно в рамках так называемых концессионных соглашений. Но мы решили эти проблемы с нашими партнерами. Найти эти решения всегда можно. При доброй воле", — уверен Владимир Путин.

- Это преимущество Россия, что она не принимала участия в колонизации африканских стран?

- Это огромное преимущество России, что она никогда не была колониальной державой в Африке. Мы смотрим на Россию очень благожелательно. Это объяснимо, если обратиться к истории: Россия поддерживала африканские страны в деле разрушения колониальных оков. Таких государств в мире не так уж и много, и Россия в этом списке занимает лидирующее место, если не единственное. Она занимает уникальную нишу, — считает Сирил Рамафоса.

- Еще со времен Коммунистического интернационала. Если вдуматься, то первое упоминание о Южной Африке в Москве — это папки про Компартию ЮАР.

- Совершенно верно. Люди, которые сражались и страдали за освобождение нашей страны, похоронены в России. И мы по сей день высоко ценим вклад России в освобождение ЮАР.

- И все это, несмотря на 20-летний перерыв между СССР и той новой Россией, которая сейчас возвращается в Африку?

- Да, несмотря на все это. С исторической точки зрения для межгосударственных отношений 20 лет — слишком короткий период.

- В сравнении с общей картиной истории?

- Он очень короткий.

Что, тем не менее, мы еще знаем про Африку? Недавно в Зимбабве прошли похороны ее первого президента Роберта Мугабе. Для черных африканцев он — герой войны за независимость. Для бывшей метрополии — Британии — тот, кто разорил белых фермеров, породив инфляцию во многие миллионы процентов. Но сегодня на том же юге Африки действуют с оглядкой не только на эмоции.

- Вы были против удаления из национального гимна слов на языке белых африканеров. Почему? Разве они не бывшие колонизаторы?

- Как только мы обрели свободу, мы понимали, что свободную нацию предстоит строить на пепелище прошлого под названием "апартеид". И к созданию нации мы должны были привлечь всех и каждого. И, только объединив всех вместе, мы могли выковать новый народ, в том числе тех, кто угнетал нас. Потому что многие, кто говорит на африканском языке, сами стали жертвами политики прошлого, — подчеркнул Сирил Рамафоса.

- Англо-бурская война.

- И англо-бурской войны, и многого другого. Мы должны были продемонстрировать им, что их язык не исчезнет в пыли истории. То же самое и с другими языками. В нашей стране 11 официально утвержденных языков. Мы хотим сделать так, чтобы история не в прошлое нас тянула, а делала сильнее, чтобы мы могли двигаться в будущее.

С Египтом взгляд в будущее у России настолько общий, что даже у галстуки у лидеров оказались одинаковыми. Президент Абдель Фаттаха ас-Сиси пригласил Владимира Путина на закладку в Египте российской АЭС. Еще договорились, что Россия поставит в Египет 1300 вагонов и вообще реконструирует сеть железных дорог. Кстати, в Сочи к российским локомотивам присматривались и гости из Намибии.

И, конечно, отдельная тема — добыча полезных ископаемых: марганца, никеля и алмазов на юге Африки, нефти и бокситов — на западе. А еще — туризм.

- Вернусь к теме сверхзвуковых бомбардировщиков, потому что для того чтобы долететь до вас напрямую, нужны либо они, либо частный самолет. В противном случае придется лететь с пересадками в Европе или Эмиратах и тому подобное. Не сейчас решать, будут ли между странами прямые перелеты. Тем более для путешествий не требуются визы. Что есть такого в Южной Африке, что россиянам непременно стоит увидеть?

- Боже мой! Одна из причин, по которой я здесь, — это продвигать Южную Африку именно как туристическое направление. Эта страна была создана Богом. Он потратил на нее много времени. В нашей стране — одни из самых красивых пляжей в мире как со стороны Индийского океана, так и на берегу Атлантики. Но самая красота — там, где встречаются два океана, в южной части континента. Хотите увидеть гигантских китов? Приезжайте в Южную Африку. Природа щедро одарила нас изобилием флоры и фауны. У нас множество природных парков. А еще у нас есть великолепная Столовая гора — нигде в мире нет ничего подобного. Бог сотворил ее на подобии красивого ровного стола. Те, кто не бывал в Южной Африке, могут считать свою жизнь неполной. Я хочу, чтобы вы приехали к нам, — сказал Сирил Рамафоса.

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