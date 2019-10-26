В ДТП на Алтае погибли участницы группы "Сударушки"

В субботу утром на 74-м километре федеральной трассы А-322 в Алтайском крае столкнулись микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan Presage. В двух автомобилях находились 16 человек. В Fiat на фестивальное выступление в Барнауле ехала фольклорная группа "Сударушки" из села Кабаково Алейского района, пишет РИА Новости.

В ДТП погибли восемь человек, в том числе три участницы "Сударушек" и сотрудница комитета по культуре района, сопровождавшая коллектив.

Пострадавших в аварии доставили в местные больницы, в двух в критическом состоянии эвакуировали в Барнаул вертолетом.

Как рассказала глава района Светлана Агаркова, водитель Fiat имел разрешение на перевозку людей. По предварительным данным, водитель Nissan 1992 года рождения не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Возбуждено уголовное дело.