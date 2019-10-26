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26 октября 201912:10

Евгений Кузнецов стал второй звездой игрового дня в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. Российский форвард клуба "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов, который в матче против "Ванкувер Кэнакс" (6:5) сделал голевой дубль, назван одной из трех звезд прошедшего тура.

Как уже сообщали Вести.Ru, наш форвард забил первый гол в ворота хозяев, а затем при счете 1:5 начал голевую погоню "капиталистов" за победой, завершившуюся успешно. За этот мини-подвиг Лига назвала Евгения второй звездой дня.

Лучшим игроком прошедших матчей назван голкипер "Буффало Сейбрз" Линус Улльмарк, который отстоял "на ноль" в матче с "Детройт Рэд Уингз" (2:0). Третья звезда – форвард "Колорадо Эвеланш" Нэтан Маккиннон, сделавший два паса в матче с "Вегасом Голден Найтс" (6:1) и продливший свою результативную серию со старта сезона до 10 матчей.

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