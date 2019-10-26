Воздушных прелюбодеев на рейсе Москва – Владивосток сняли на видео

Очевидцы запечатлели на видео увлекшихся друг другом нетрезвых пассажиров, следовавших на борту самолета из Москвы во Владивосток.

Судя по кадрам, мужчина и женщина испытали взаимное влечение и попытались вступить в интимную связь прямо в салоне воздушного судна, нисколько не смущаясь окружающих.

Бортпроводникам не без некоторых усилий удалось угомонить разошедшихся любовников.

После прибытия в пункт назначения 41-летнего жителя Находки и 43-летнюю даму из Владивостока уже ожидали стражи порядка, задержавшие необычных авиадебоширов.

"Установлено, что данные пассажиры, находясь на борту воздушного судна после употребления алкогольных напитков, совершали действия развратного характера, на замечания пассажиров и членов экипажа не реагировали", — говорится в сообщении пресс-службы управления на транспорте МВД РФ по ДФО.

В отношении задержанных составлены административные протоколы по статьям "Появление в общественных местах в состоянии опьянения" и "Мелкое хулиганство". Максимальное наказание за совершение подобных правонарушений составляет пятнадцать суток административного ареста.