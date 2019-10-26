Сильный ветер едва не погубил рабочих на высотном здании в Канаде. Видео

В минувшую пятницу, 25 октября, двое рабочих едва не погибли во время технического обслуживания высотного здания в канадском Эдмонтоне. Очевидец запечатлел на видео людей, оказавшихся во власти стихии.

Сильный ветер подхватил строительную люльку, в которой находились два человека, и принялся раскачивать ее. Через некоторое время ее стало отбрасывать от здания и сильно мотать из стороны в сторону. В какой-то момент конструкция врезалась в строение, выбив несколько стекол.

Один из рабочих не удержался и вывалился наружу, повиснув на страховочном тросе.

Как сообщают местные СМИ, по счастливому стечению обстоятельств, никто из участников инцидента серьезно не пострадал – мужчинам удалось совершить относительно штатный спуск на землю.