Путин обсудил с Совбезом реализацию меморандума по Сирии

Президент России Владимир Путин в субботу, 26 октября, провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Одной из главных тем обсуждения стала реализация меморандума по Сирии, который Москва и Анкара согласовали 22 октября в Сочи. Состоялся обстоятельный обмен мнениями о ситуации в Сирии в целом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин также проинформировал собравшихся об участии в саммите Россия — Африка и рассказал о своих многочисленных контактах на полях этого форума.

Кроме того, на совещании обсуждался ряд актуальных вопросов внутрироссийской повестки дня.

В совещании приняли участие премьер Дмитрий Медведев, главы Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры обороны и внутренних дел Сергей Шойгу, Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, пишет "Интерфакс".