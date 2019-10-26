В американской тюрьме Бутиной приходилось бороться за еду

Россиянка Мария Бутина, которая прилетела в Москву, отбыв срок в американской тюрьме, рассказала журналистам об условиях содержания и рационе заключенных там. В московском аэропорту Шереметьево россиянку встретили ее отец и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Бутиной, четверг в исправительном заведении был "куриным днем", что оборачивалось борьбой за куриные ножки: они маленькие, и это единственное настоящее мясо, которое дают. К ее возвращению из США она попросила маму приготовить пять куриц в духовке и намерена их съесть — все пять. Также она попросила купить побольше бананов, которые в тюрьме, несмотря на их невысокую стоимость, давали только по праздникам.

Мать давно начала готовиться к ее возвращению, рассказала Бутина, и она старалась поддерживать ее в планировании встречи — это психологически помогло им обеим. В одиночном заключении, длившемся для Бутиной около четырех месяцев, ее спасали очень строгое планирование времени, чтобы каждый час был чем-то занят, ежедневные тренировки и занятия спортом. По вечерам она читала классиков — в тюремной библиотеке были книги Достоевского, Чехова, Лермонтова.

Зимой в тюрьме было очень холодно, отопления практически не было. Из камеры Бутину выпускали исключительно ночью, чтобы не было возможности столкнуться с кем-либо из живущих в отделении. В ее время — с часу до трех ночи — входила и возможность позвонить по телефону. Иногда, рассказала Бутина, она не могла дозвониться родителям по полчаса, но, если время истекло, "никого не волнует, дозвонился ты или нет".

В это же время нужно было уложить поход в душ и гигиенические процедуры, передает РИА Новости. Только в это время можно было подогреть воду.

В тюрьме Бутина работала, моя посуду в столовой. За это там платят чуть меньше 29 долларов в месяц. Также россиянка помогала в обучении других заключенных математике, хотя преподавателям там платят меньше, чем за мытье посуды — 17 долларов. Отказаться от работы совсем было нельзя, а первые 120 дней в тюрьме человек в любом случае обязан проработать на кухне.