Кулеба придумал, как "удержать в украинском пространстве миллионы людей"

Либерализация политики в сфере гражданства выгодна стране, утверждает вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. Высказываясь по вопросу двойного гражданства и работе в правительстве украинцев с иностранным гражданством, Кулеба отметил, что государство должно заранее подготовиться с таким реалиям.

Сейчас украинским гражданам запрещено иметь второе гражданство. Недавно президент Владимир Зеленский поручил украинскому МИДу разработать механизм предоставления гражданства Украины представителям украинской диаспоры за рубежом. Такая схема даст возможность удержать в украинском пространстве миллионы людей, выехавших за пределы Украины и получивших гражданство другой страны, но желающих сохранить связь с родиной. В частности, терпимость ко второму гражданству могла бы снять напряженность в вопросе с венгерскими и румынскими паспортами у десятков тысяч украинцев. Кулеба отметил, что на такой шаг по смене гражданства украинцы решаются лишь для того, чтобы получить возможность свободно перемещаться по Европе.

Однако говоря о толерантности, Кулеба все же отметил, что российское гражданство как второе Украиной не будет признаваться категорически.