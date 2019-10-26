МИД РФ отреагировал на возвращение Бутиной

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая встречала в московском аэропорту Шереметьево прилетевшую из США Марию Бутину, заявила, что российские дипломаты оказывали девушке и юридическую, и моральную поддержку в условиях, когда сломать ее пыталась вся американская система.

"Здесь был важен конкретный результат. Нужно было все. Нужно было оказывать юридическую поддержку, моральную поддержку. Вся американская система работала на то, чтобы человек сломался", — приводит слова Захаровой ТАСС.

"Человек только вчера был в тюрьме. Вы ее видели. Она даст фору любому", — с гордостью заявила она.

Комментируя тот факт, что американские власти не дали Бутиной перед вылетом позвонить родным и сообщить номер рейса, официальный представитель российского МИД заявила, что это "за гранью".

Тем временем МИД РФ убрал фотографию Бутиной с аватарки в своих официальных аккаунтах в соцсетях. Она "висела" размещена там с июля прошлого года в рамках флешмоба в соцсетях в поддержку задержанной в США россиянки.

Фото Бутиной было размещено в субботу на официальной странице МИД в Facebook. Подпись под снимком гласит: "С возвращением домой, Мария!"

В ведомстве уточнили, что самолет "Аэрофлота" с Марией Бутиной на борту приземлился в аэропорту Шереметьево 26 октября в 11:39 по московскому времени. Россиянка провела в американских тюрьмах 467 дней по надуманным обвинениям. Частичное признание вины, на которое Бутина была вынуждена пойти из-за суровых условий содержания и угрозы длительного тюремного срока, не отменяет ее полной невиновности, указали в ведомстве.