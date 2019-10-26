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26 октября 201914:43

На Украине зафиксированы вспышки дифтерии и вирусного гепатита

Руслан Шамуков/ТАСС

У девятилетнего мальчика в Киеве зафиксирован подтвержденный случай дифтерии, будет проведена дезинфекция места его проживания и учебы. Об этом сообщил Центр общественного здоровья украинского Минздрава.

По данным учреждения, в списке контактов ребенка — 45 человек, в том числе 36 детей. Ранее гендиректор Центра общественного здоровья Владимир Курпита сообщил, что из-за вспышки дифтерии приостановлены занятия в Национальном университете в Ужгороде.

Вспышка дифтерии на Украине возможна из-за сильного снижения уровня коллективного иммунитета, говорит заведующий инфекционного отделения киевской Александровской больницы Людмила Минова. Именно об этом говорит появление первых случаев заболевания. Возможна вспышка, аналогичная заболеванию корью, передает РИА Новости.

Все инфекционные заболевания каждые 10-15 лет имеют тенденции к росту, говорит Минова, и для предотвращения вспышек необходимо делать вакцинацию. Вакцины от дифтерии, по словам врача, на Украине достаточно.

Тем временем в украинском Чернигове возбуждено дело из-за вспышки вирусного гепатита, рассказали в полиции области. Уголовное дело заведено по статье Уголовного кодекса Украины о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Ранее заместитель гендиректора областной детской больницы Людмила Кривец сообщила о госпитализации в Чернигове с подозрением на вирусный гепатит 13 человек, в том числе 12 детей. У пяти детей и сотрудницы школьного буфета подтвержден гепатит А.

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