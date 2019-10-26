Самолет ВКС РФ облетел базы на юго-западе США

Самолет ВКС России Ту-154М ЛК-1 в рамках международного Договора пот открытому небу в течение 5 часов выполнял наблюдательный полет над закрытыми районами штатов Калифорния, Юта, Невада, где находятся стратегические базы и объекты, в частности авиабазой Эдвардс, центром испытаний Чайна Лейк.

Накануне самолет совершил семичасовой инспекционный полет – над главной базой Тихоокеанского флота США в Сан-Диего, 42-м заводом ВВС США, где проводится модернизация и сборка стратегических стелс-бомбардировщиков B-2.

Общая дальность полетов должна превысить пять тысяч километров.

Ту-154М прибыл в США в начале недели. Облеты совершались по согласованному маршруту и под контролем американских специалистов.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов ОБСЕ. С конца февраля 2019 года американские военные самолеты могут проводить инспекционные полеты над территорией России. Самолеты ВКС РФ летают над США с конца марта. Двухгодичный перерыв был вызван напряженностью в российско-американских отношениях, передает "Интерфакс".