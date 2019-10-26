Баскетбольный ЦСКА потерял одного из лидеров на полгода

Ведущий форварда московского баскетбольного ЦСКА Уилл Клайберн получил серьезную травму в очередном матче Евролиги против немецкой "Альбы". У самого ценного игрока "Финала четырех-2019" диагностировали разрыв крестообразной связки правого колена.

Темнокожему американцу предстоит операция и весьма длительное – как минимум, 5-6 месяцев, — восстановление, сообщает официальный Twitter ЦСКА. При этом точный срок возвращения нападающего на площадку не называется, медики будут уточнять перспективы в ходе промежуточных тестов.