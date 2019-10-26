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26 октября 201915:50

Ценности ПАСЕ: Новиков ответил Разумкову

Михаил Терещенко/ТАСС

Депутат российской Госдумы, первый заместитель председателя комитета палаты по международным делам Дмитрий Новиков предложил, отстаивая главные ценности ПАСЕ, исходить из приоритета прав человека. Так он прокомментировал заявление председателя Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова о том, что Киев готов к диалогу с ПАСЕ, но не согласен на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения в организацию России.

Как отметил Новиков, одним из важнейших прав человека является право на самоопределение граждан тех или иных территорий. В этой связи он напомнил, что Крым вернулся в состав РФ демократическим путем.

По его мнению, если политики в Киеве собираются и дальше использовать эту "карту", они будут действовать вразрез с интересами украинского народа. "Потому что все, что раскалывает, вносит раздор между Россией и Украиной, это никоим образом не отвечает интересам нашего, по сути, единого народа", — цитирует слова российского парламентария RT.

Разумков на встрече с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич исключил компромисс по вопросу возвращения России в ПАСЕ.

Резолюция, подтверждающая полномочия делегации России в Парламентской ассамблее в полном объеме, была принята 26 июня этого года.

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