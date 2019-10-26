Евгений Попов поведал о метаморфозах Вадима 2% Трюхана

Ведущий программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Евгений Попов опубликовал в "Твиттере" полную версию инцидента, в результате которого из студии накануне выгнали украинского политолога Вадима Трюхана. После этого Трюхан написал в "Фейсбуке", что еще никогда не испытывал такого чувства эйфории от возвращения на Украину, и что он "вырвался из реального дурдома".

"Рогуль в Трюхане давно заместил "дипломата", — отметил Попов, использовав жаргонизм для обозначения бескультурного человека.

Ранее Попов, комментируя инцидент, напомнил, что на недавних парламентских выборах "за Бандеру и лично за Трюхана" — председателя правления общественной организации "Европейское движение Украины" — проголосовало два процента харьковчан.

Выборы его не отрезвили, и "Вадим 2%" в Москве "стал забывать, что он в гостях, что он эксперт из Украины — красноречивая иллюстрация бардака, в котором вынужден жить братский народ", отметил Попов.