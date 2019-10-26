Очевидцы скрутили и избили мужчину, ограбившего ювелирный магазин в Лондоне. Видео

В Сети опубликованы кадры, запечатлевшие попытку ограбления ювелирного магазина на улице Аксбридж-роуд в западной части британской столицы, произошедшую в минувшую пятницу, 25 октября.

Трое злоумышленников в мотоциклетных шлемах выбили витрину, протаранив ее автомобилем Range Rover, после чего ринулись в помещение, чтобы завладеть драгоценностями.

После этого мужчины бросились наутек, при этом один из преступников отмахивался от прохожего кувалдой, которой чуть ранее крушил витрины с ювелирными изделиями.

Двое налетчиков сумели сбежать, но третьего грабителя, в руках у которого была сумка с добычей, удалось сбить с ног. На упавшего навалилась целая толпа, принявшаяся избивать его, а подоспевшие полицейские провели задержание.

Как сообщают местные СМИ, скрывшиеся злоумышленники пока не обнаружены – их поисками занимаются сотрудники правоохранительных органов.