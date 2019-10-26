Общение под чай: Зеленский приехал на позиции националистов

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Донбасс на позиции националистов, видео и фото с места событий публикуются в соцсетях. Из сообщений следует, что глава государства говорит о процессе разведении сил. Однако за разговорами о политике не забывает и о земных радостях: "Садитесь, там уже чай делают", — сказал Зеленский одному из бойцов. В Золотом (Луганская область) Зеленский находится уже второй день, поехав туда сразу после визита в Японию. Пресс-служба главы государства сообщает, что он успел пообщаться с местными жителями и военными, чтобы узнать настроения по вопросу развода войск.

Главное условие Киева для начала разведения войск на двух участках на линии соприкосновения в Донбассе в Золотом и Петровском — соблюдение перемирия в течение 7 дней. Ранее парламентская оппозиция обвинила президента и правительство страны в неспособности противостоять националистам.

На встрече Контактной группы в Минске 1 октября стороны конфликта в Донбассе планировали договориться о начале разведения сил в Золотом и Петровском с 7 октября, однако процесс был сорван украинской стороной. Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского. На данный момент добиться этого удалось только у Станицы Луганской.