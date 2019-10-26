Маас и Чавушоглу поговорили об "Источнике мира"

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры со своим немецким коллегой Хайко Маасом, который находится с визитом в Анкаре.

Выступая на совместной пресс-конференции по итогам встречи, Чавушоглу сообщил, что поделился с Маасом всей информацией о российско-турецком меморандуме по Сирии.

Германский министр, со своей стороны, заявил, что после подписания сочинского меморандума в Сирии наступила "новая реальность", при этом на севере страны важно продлить перемирие.

"Мы обсудили операцию "Источник мира", которая, как заверила нас турецкая сторона, носит временный характер", — приводит слова Мааса РИА Новости.

Главы МИД двух стран обсудили также возможности встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

Комментируя предложение Германии создать международную зону безопасности на северо-востоке Сирии, Чавушоглу заявил, что Турция считает его нереалистичным. По мнению Анкары, более целесообразно в настоящее время было бы сфокусироваться на перемещении мирных сирийцев в безопасные зоны. Как сообщил турецкий министр, сославшийся на данные ООН, во время операции "Источник мира" в свои дома вернулись около 30 тысяч человек".